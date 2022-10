Luka Basi z Nastjo na romantičnem oddihu (FOTO)

Pevec Luka Basi je pred dnevi praznoval 29. rojstni dan in ob tem dejal, da se že veseli vseh lepih stvari in dobrih ljudi, ki jih bo od prihodnjega leta naprej prinesla tridesetica. Ker pa je glasbenik ob koncih tedna pogosto odsoten od doma, je rojstni dan izkoristil za romantičen oddih v dvoje z zaročenko Nastjo Gabor, ki smo jo bolje spoznali v zadnji sezoni oddaje Slovenija ima talent.

nastja gabor

Trenutki v dvoje so za glasbeni par izjemno redki, saj imata dva mala otroka. Tai in Tia zahtevata vso njuno pozornost, seveda pa jima veliko časa vzameta tudi glasbeni karieri, sploh Lukova je ves čas prepletena s potovanji v tujino. Mlada glasbenika sta nedavno objavila fotografije iz bazena, a kot je to v njuni navadi, skupne fotografije nista objavila, le vsak zase sta sporočila, da uživata v trenutkih sreče in ljubezni.

»Čas, da si napolnim baterije,« je zapisal Luka, njegova Nastja pa je dodala: »V tem norem in hitrem svetu tudi jaz potrebujem kakšen odklop od vsega.« Parček si je oddih po napornem poletju privoščil v mirnem predelu italijanske doline Val di Sole.