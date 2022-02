Ljubiteljica izzivov Petra Zore: Po desetih letih znova na strminah

Saj veste, kako je z vožnjo kolesa – tudi če se dolgo ne voziš, ko sedeš nanj, primeš za krmilo in poženeš pedale, je tako, kot bi bil včeraj na kolesu. Pravijo, da je podobno s smučanjem. No, priljubljena glasbenica in profesorica razrednega pouka, ki je simpatije številnih pridobila v deseti sezoni šova Znan obraz ima svoj glas, Petra Zore, si je izpolnila skrito željo, znova obula smučarske čevlje ter se podala po belih strminah.

Ni pretiravala z nadmorsko višino in dolžino prog, lotila se je takšne, za katero je menila, da ji bo zlahka kos. In ji je tudi bila. Veselo je vijugala v čudovitem sončnem zimskem dnevu in uživala kot otrok.

»Nikoli ne reci nikoli.«

»Nikoli ne reci nikoli. Po desetih letih sem bila spet na smučeh. Priznam, da je bilo luštno,« je v smehu povedala svetlolaska, ki pa vseeno bolj uživa za mikrofonom, saj deluje tudi v skupini Bomb Shell. Vseeno pa si, kadar le utegne, baterije polni v naravi in na svežem zraku.