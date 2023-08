Lisa Kudrow: V igralstvo jo je zvabil prijatelj njenega brata

Njeni predniki so bili iz Poljske in Madžarske, večina starih staršev je umrla v holokavstu, le očetova mama je preživela in pobegnila v Brooklyn.

Šele pred desetimi leti je priznala, da si je pri šestnajstih operirala nos, ker je bil prevelik. FOTO: Profimedia, Pinterest

Kot študentka biologije je nameravala postati strokovnjakinja za zdravljenje glavobolov, tako kot njen oče, pri njem je celo že opravljala prakso.

Z Miro Sorvino sta posneli kultni film o prijateljicah, ki se udeležita obletnice mature. FOTO: Profimedia, Pinterest

V igralstvo jo je zvabil prijatelj njenega brata, komik Jon Lovitz, prebila se je s skeči in improvizacijo, prvo pravo vlogo pa dobila v nanizanki Na zdravje! Ko je postala Phoebe v Prijateljih, je kot Ursula Buffay že nastopala v nadaljevanki Mad About You.

Med Prijatelji je bila prva, ki je dobila emmyja, nominirana je bila kar petnajstkrat. FOTO: Profimedia, Pinterest

Leta 1995 se je poročila z oglaševalskim mojstrom Michelom Sternom, s katerim ima sina Juliana. Njeno nosečnost so vpletli v zgodbo v nadaljevanki, a njenemu liku namenili trojčke.

Zaradi moža Michela Sterna, ki ga je spoznala v Franciji v osemdesetih letih, se je naučila govoriti francosko. FOTO: Profimedia, Pinterest

Po koncu snemanja je igrala v več filmih in nadaljevankah, navdušila pa v nadaljevanki Web Therapy.

Kot samooklicana terapevtka Fiona je v Web Therapy nudila triminutne seanse, v veliko prizorih je povsem improvizirala. FOTO: Profimedia, Pinterest

Zelo ponosna je na sina Juliana, ki je diplomiral iz filmske umetnosti. FOTO: Profimedia, Pinterest