Leto ženske moči in lepote (FOTO)

Kot vsako leto se je tudi letos ob koncu avgusta in v začetku septembra odvijal festival v čarobnih Benetkah, kamor vsako leto pride svetovna filmska smetana po nagrade.

Zlatega leva je prejela režiserka Laura Poitras za dokumentarni film All The Beauty And The Bloodshed o mednarodno priznani fotografinji in aktivistki Nan Goldin.

Tudi veliko nagrado žirije je dobila ženska – Alice Diop za Saint Omer, zlatega leva za življenjsko delo pa režiser Paul Schrader in igralka Catherine Deneuve.

Neulovljiva ptica Posebna je bila tudi Jodie Turner-Smith, ki si je nadela same barvite kreacije: od Balmainove džins stvaritve do lesketajoče se Guccijeve obleke. Čeprav vseeno zmaga obleka Christopherja Johna Rogersa.

Predsednica žirije Če je glavna v žiriji videti kot ognjemet, je festival nedvomno eksploziven. To se je izkazalo za resnično, saj je Julianne Moore navdušila že na otvoritveni slovesnosti, pozneje pa vodila protest v podporo filmskim ustvarjalcem, ki so pridržani po zaporih po vsem svetu.

Nasmejana nagrajenka V črnem pajacu Schiaparelli je blestela najboljša igralka Cate Blanchett (za vlogo v filmu TÁR), ki je pozneje ob zaključni slovesnosti spet oblekla črno v znak spoštovanja do kraljice Elizabete II.

Ljubiteljica Na vsakem filmskem festivalu se najde dekle, ki z njim nima dosti skupnega. Na tem je to tudi letos brazilska manekenka Alessandra Ambrosio, ki je bila nedvomno paša za oči v pernati obleki Alberte Ferretti.

Češnja na torti Timothée Chalamet je prišel v opravi s podpisom Haider Ackermann in z golim hrbtom.

Družinska Čeprav je v Benetke prispela z družino, ni Penélope Cruz na rdeči preprogi potrebovala prav nikogar ob sebi, le čudovito obleko s Chanelovim podpisom.

Nova Marilyn Ano de Armas so premagala čustva, ko so navdušeni gledalci njenega filma Blondinka skočili na noge in ji namenili kar 14-minutni aplavz. Kubanska igralka je upodobila Marilyn Monroe in navdušila celo producenta filma Brada Pitta, na preprogi pa osupnila v obleki Louisa Vuittona.

Nedolžna lepotica Najverjetneje jo poznate iz Stranger Things: Sadie Sink je tokrat z rdeče preproge pozdravljala svoj film Kit, njena izbira pa je bila kot žebljico na glavico – Alexander McQueen.

Metuljčica Mlada Florence Pugh je navdušila tako v Valentinovi obleki kot z nastopom v filmu Don't Worry Darling, a je ob vsej drami, ki se plete okrog filma, takoj po premieri pobegnila kljub stoječim ovacijam.