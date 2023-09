Lepotni trendi s tiktoka, ki jih morda še ne poznate (Suzy)

Številni lepotni trendi na tiktoku so muhe enodnevnice in obsojeni na propad, nekateri pa postanejo tako priljubljeni, da zanje slišijo in jih upoštevajo celo tisti, ki niti nimajo svojega računa na tem družabnem omrežju.

Steklena polt

Mat učinku, ki je bil glavni v letu 2022, je po zaslugi objav dokončno odklenkalo. Steklena polt temelji na lesketajoči se koži. Tak videz dosežemo s pravilno nego s serumi in vlažilnimi kremami, ki poskrbijo za gladek, sijoč videz, in podlagami, ki so mešanica negovalnih sredstev in ličil.

Enobarvno ličenje

Trend ličenja v eni sami barvi se zdi morda na prvo žogo dolgočasen, vendar ponuja ogromno možnosti – če ne verjamete, preverite na družabnih omrežjih. Bistvo tega sloga je, da uporabite eno barvo v različnih odtenkih. Če se odločite denimo za barvo breskve, naj bodo oranžni senčilo, rdečilo za lica in šminka. K sreči je veliko odtenkov, s katerimi si lahko privoščite takšno igračkanje, ne da bi bili videti kot klovnesa: od nežno rožnate do rjave.

Mikrolepota

Tiktok prisega na učinkovite in preproste lepotne trende, ki nam ne jemljejo preveč dragocenega časa – tega je namreč veliko lepše porabiti za zabavnejše reči. Mikrolepota so denimo kratka pričeska, kratki nohti in ličenje, ki ga dosežemo v le nekaj potezah.

Lažne pegice

O lažnih pegah smo govorili že lani, a so se uporabnicam tako prikupile, da so tudi letos ostale del lepotne rutine. Naredimo jih s pomočjo ličil, najbolje svinčnika za oči ali obrvi v nežno oranžnem ali svetlo rjavem odtenku. Cilj je ustvariti naraven videz obraza, ki je zaradi sonca posut s pegicami.

Vizažistka Mary Phillips je povzročila navdušenje z obratnim ličenjem. FOTOGRAFIJE: Getty Images, Prodimedia, promocijski material

Grunge videz

Spet so modna devetdeseta leta, tako v svetu vplivnih modnih imen kot na tiktoku. Na slednjem je priljubljena lepotna novost grunge videz – s črnim svinčnikom obrobljene oči, ki so videti nekoliko razmazano, in temno rdeče ustnice. Če ne veste, kje bi začeli, preverite kako staro fotografijo žene Kurta Cobaina Courtney Love.

Obratno ličenje

Eden najnovejših trendov je šokiral lepotni svet. Trend zapoveduje, naj osvetlitev, konturo in rdečilo nanesemo pred podlago. Tehniko je ustvarila slavna vizažistka Mary Phillips v želji ustvariti bolj naraven naličen videz. Obrnjen nanos omogoča, da brezhibno zabrišete ličila, poleg tega poskrbi, da s podlago ne pretiravate.

Sramežljivka spogledljivka

Trend 'Coquette Beauty' navdihujejo nežni in ženstveni slogi 18. in 19. stoletja, njegova rdeča nit so trakovi, čipke in rožnate barve. Poudarja igrivo in spogledljivo držo, za katero so značilni dekliški elementi. Ključ je v tem, da sprejmete svojo ženstveno plat in uporabite rožnata ličila.

Prefinjena vanilja Najnovejša dišava Ariane Grande Mod Vanilla začara z mošusnim vonjem vanilje, ki nikakor ni cenen. Parfum diši prefinjeno, pravijo strokovnjaki, in bi ga prav lahko zamenjali s katero od najbolj priljubljenih izbranih (in dragih) dišav na policah parfumerij. Všeč bo ljubiteljicam vanljevih parfumov, ki imajo rade mehke in sladke vonje. Zgornje note začarajo z mošusom, slivo in rožnato frezijo, srednje presenetijo s pralinami in peruniko, spodnje pa posladkajo z vaniljo in kakavovim maslom.

Zapeljiva sivina Navsezadnje so kozmetični velikani le začeli razmišljati tudi o lepoti modrosti. Eden od izdelkov, namenjen predvsem sivolaskam, je Okara Silver Toning Shampoo René Furterer. Nežni čistilni šampon za sive, bele ali platinasto blond lase z naravnim izvlečkom okare in tonirajočimi vijoličnimi pigmenti takoj nevtralizira neželene medeninaste, rumene odtenke. Sivi in beli lasje postanejo po uporabi sijoči in rahlo svetlejši.

Mali črni čudež Črno milo KN iz linije Karbonair je trdo milo z aktivnim ogljem in kokosovim maslom. Po umivanju bo koža tako na pogled kot na dotik bolj mehka, gladka in sijoča. Mikrodelci aktiviranega oglja iz kokosovih lupin poskrbijo za izjemno nežen piling, ki odstrani odmrle celice. Mešanica skrbno izbranih sestavin, kot so hladno stiskano kokosovo in olivno olje, kožo temeljito očistijo in skrbno negujejo. Izdelano je po hladnem postopku, zato se ohranijo koristne negovalne in hranilne lastnosti sestavin. Ročno izdelano v Sloveniji.

S kozjim mlekom Soft calming toner Martur je nežni pomirjajoči tonik za obraz, ki se lahko uporablja tudi po britju. Kožo dodatno očisti, tonizira, osveži in jo varuje pred zunanjimi vplivi. Vsebuje sestavine, ki na kožo delujejo blagodejno, jo pomirjajo ter vlažijo. Koža je po uporabi osvežena, napeta in bolj mehka. Tonik se lahko nanese tudi na roke in suho kožo na petah, saj aktivne sestavine v izdelku zmehčajo kožo in delujejo vlažilno. Glavne aktivne sestavine so kozje mleko, alantoin, vitamin E. Zaradi nežnosti ga priporočajo za uporabo pri vseh tipih kože.