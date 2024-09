Lepa nosečnica Eva Cerar (Suzy)

Najstarejša hči nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja je spletnim prijateljem sporočila veselo novico. Šestindvajsetletna Eva in njen osemindvajsetletni partner, vrhunski rokometaš in član slovenske reprezentance Nik Henigman, ki igra v francoskem Chartresu, bosta namreč konec leta spet zibala. »Naša družina raste, kmalu bomo štirje,« sta mlada očka in mamica zapisala ob fotografiji s hčerko Leni, ki se je rodila maja lani, in pokazala posnetek z ultrazvoka. Diplomirana dietetičarka, ki na svojem poslovnem profilu Prehrana za ženske objavlja nasvete o prehrani za zanositev, nosečnosti, hormonskih neravnovesjih, izgubi telesne mase in menopavzi, zasebnega življenja na družabnih omrežjih ne izpostavlja pogosto. Medtem ko je večino časa osredotočena na svoje poslanstvo pomagati ženskam, tu in tam s sledilci deli utrinke iz Francije. »Hvaležna sem se vse trenutke in da lahko živimo tukaj,« je večkrat poudarila mlada mamica.