Le kaj bi Italijani brez njega

FOTO: Tjaša Vede in Blaž Mikuljan/Midva kuhava

Polnjeni paradižniki

FOTO: Sonja Ravbar

Skoraj ga ni vrtička, na katerem se ne bi bohotila vsaj ena rastlina z rdečimi plodovi. Pardon, danes so tudi rumeni, roza, vijolični. Paradižnik uvrščamo med deset najbolj zdravih živil. Poln je antioksidantov, slovi pa tudi kot vitaminsko in mineralno bogato živilo, ki krepi našo naravno odpornost. Odličen je surov v solati s prgiščem listov bazilike in oljčnim oljem ter nepogrešljiv pri pripravi mnogo kuhanih jedi, ki šele z njim dobijo pravi okus. Privoščite si ga, saj je poleti najboljšega okusa. Več receptov lahko najdete na spletni strani www.odprtakuhinja.si.Če se piknik ne izide, bo to rešitev za predelavo velike sklede paradižnikove solate s čebulo. Prav bo prišel tudi sir, ki ni dočakal žara.* 6 srednje velikih paradižnikov* žlica oljčnega olja* velika čebula* po 1 oranžno in rumeno korenje* 50 g kuskusa* 80 g tofuja* 50 g sira za žar* začimbe: kari, kurkuma, sol, poper, mleta rdeča paprika, ingver v prahu* 2 žlici oljčnega olja* srednje velika čebula* 3 stroki česna* pločevinka pelatov (450 g)* začimbe: sol, poper, mleta rdeča paprika, bazilika, origano, majaron1. Paradižnike dobro operemo in odrežemo zgornji del. Z noževo konico ali žličko previdno izdolbemo notranjost. Pokrovčkov ne vržemo stran, ampak jih odlagamo, in sicer tako, da bomo vedeli, kam kateri spada.2. V kozici zavremo 100 ml slane vode, dodamo kuskus, odstavimo in pokrijemo. Po 10 minutah bo kuskus vpil vso tekočino. Korenje operemo in ostrgamo ter grobo naribamo.3. Čebulo olupimo in nasekljamo ter prepražimo na malo olja. Ko je zlato rumene barve, dodamo korenje ter pražimo dobrih 5 minut.4. Tofu narežemo na drobne kocke (0,5 krat 0,5 cm) in ga dodamo k masi, začinimo in odstavimo z ognja. Primešamo kuskus, sir za žar in sredico paradižnikov.5. Pečico vključimo na 200 stopinj.6. Pripravimo omako: čebulo in česen olupimo in nasekljamo. V kozici na olju prepražimo čebulo, da postekleni (3 do 4 minute), nanjo stresemo česen in popražimo, da zadiši.7. Dodamo pločevinko pelatov in kuhamo toliko časa, da se popolnoma razpustijo. Začinimo.8. V pekač nalijemo paradižnikovo omako. Paradižnike z žlico do vrha napolnimo z nadevom, jih pokrijemo z odrezanim delom in zlagamo v pekač z omako. V pečici pečemo 20 minut.