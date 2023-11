Kvartopirci so imeli dva velika razloga za praznovanje (Suzy)

Kvatropirci veljajo za eno izmed najbolj priljubljenih moških vokalnih zasedb pri nas, ki ljubitelje glasbe navdušuje od leta 2011. Letošnje leto je bilo za glasbenike zelo pestro, ne le zaradi številnih nastopov, ampak tudi, ker sta v zakonski stan skočila kar dva izmed štirih.

Samo Kališnik in Jasmina Šmarčan, ki sta med najbolj prepoznavnimi glasbenimi pari pri nas, sta si večno zvestobo obljubila maja, nekaj mesecev pozneje pa je pred oltar stopil tudi basist Matej Kocen s svojo srčno izbranko.

Nova skladba

Ker imajo Kvatropirci polne roke dela, pravijo, da je partnerski odnos zahteva veliko prilagajanja in razumevanja. »Naše drage vedo, kakšno je glasbeno življenje. Ko smo skupaj, kakovostno preživljamo čas – takrat jih še bolj razvajamo in pocrkljamo,« pravijo fantje, ki so v teh dneh v svetu poslali skladbo z naslovom Nepozabljena, pod katero se podpisujeta Matjaž Vlašič in Marko Vozelj.