Konjunkcija Sonca z Merkurjem v dvojčkih: Čas za preverjanje resničnosti (Suzy)

Ta čas nas spodbuja, naj stopimo v svoj center, se poglobimo v lastno resničnost in si priznamo, kje smo trenutno in kje si želimo biti. To ni čas za bežanje pred resnico, ampak za sprejemanje in soočanje z njo. Vsaka odločitev, ki jo sprejmemo v tem času, naj bo premišljena in zavestna, saj nas bo usmerila na pot našega nadaljnjega razvoja in rasti. Izjemno pozitivna energija Štirinajstega junija bo Sonce v konjunkciji z Merkurjem v dvojčkih. Ko Sonce postane kazimi z Merkurjem, se odprejo vrata za izjemno močno in jasno komunikacijo ter intelektualno razumevanje. Kazimi pomeni, da je pla...