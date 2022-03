Suzy kuha: Končno smo dočakali regrat!

Regrat je namreč dober predvsem zaradi grenčin, raznolikih snovi, ki spodbujajo delovanje žolča in jeter. Vsebuje tudi veliko kalija, ki je zelo koristen za ledvice, ter železo, ki bogati kri. Slednjo tudi čisti, zato je kot naročen za spomladansko čiščenje telesa.

Odlična rižota z regratom za pomlad na krožniku

Običajno regrat konča v solati skupaj z jajci – in s tem ni prav nič narobe. Malokdo pa ve, da se regratovi listi odlično obnesejo tudi v kremni rižoti, ki zaradi prijetne grenkobe spominja na tisto s treviškim radičem.

Sestavine (za štiri krožnike):

300 g riža (najbolje arborio)

250 g regratovih listov

liter jušne osnove (ali liter vode ter 2 jušni kocki)

100 ml belega vina (če ga nimamo, povečamo količino jušne osnove)

3 žlice oljčnega olja

1 čebula

2 stroka česna

žlica masla (ali nekaj žlic sladke smetane)

2 žlici parmezana ali drugega trdega sira

Priprava:

1. Čebulo in česen na drobno nasekljamo.

2. Regrat operemo in ga na grobo nasekljamo.

3. Na ogenj pristavimo kozico in v njej segrejemo jušno osnovo.

4. Riž stresemo v cedilo in ga splaknemo.

5. Širšo posodo pristavimo na ogenj in vanjo vlijemo olje. Nad srednje močnim ognjem na njem pražimo čebulo, da postekleni. Dodamo česen in pražimo, da zadiši.

6. V posodo stresemo riž. Pražimo in mešamo, dokler ne postekleni.

7. Dodamo regrat in dobro premešamo.

8. V posodo zlijemo vino in kuhamo, da izpari. Ko se vino pokuha, v lonec vlijemo od 1 do 2 zajemalki vroče jušne osnove.

9. Ko jušna osnova povre, spet prilijemo zajemalko in premešamo. Postopek pridno ponavljamo nekje od 10 do 15 minut, da se riž skuha al dente.

Regratova juha

10. Tik preden rižoto odstavimo s štedilnika, moramo poskrbeti, da bo še posebno kremasta. Vanjo zmešamo žlico masla in nastrgan trdi sir.

11. Rižotko postrežemo v globokih krožnikih, na vrh pa postavimo šopek regrata in nastrgamo trdi sir.

Sestavine:

2 krompirja

manjša peteršiljeva korenina

sol, poper, muškatni orešček

3 pesti regrata

približno liter vode ali jušne osnove

Priprava:

1. Olupimo krompir in ostrgamo peteršiljevo korenino, vse narežemo in v manjši količini vode skuhamo do mehkega; približno 10 minut.

2. H krompirju stresemo očiščen in opran regrat, kuhamo 2 minuti, da oveni, nato prilijemo preostalo vodo in vse na grobo ali drobno pretlačimo s paličnim mešalnikom.

3. Nazadnje juho solimo in krepko začinimo s poprom in muškatnim oreščkom.

4. Po juhi ponudimo popečen tofu in francosko solato iz kuhane jušne zelenjave.

Malo drugače: Če želite krepkejšo juho, ji na začetku dodajte prepražene kocke pancete, slanine ali kocke šunke. Če namesto vode uporabite bistro jušno osnovo, bo regratova juha res izvrstnega okusa. Predlagamo kokošjo osnovo.

Nasvet: V juhi uporabite starejše in večje liste regrata.



Regratova solata s sirom za žar in praženimi bučnimi semeni

Sestavine:

od 3 do 4 pesti očiščenega regrata

250 g sira za žar

50 g bučnih semen (golic)

2 žlici bučnega olja

sol, kis

Priprava:

1. Očiščen regrat naložimo v solatno skledo.

2. Sir za žar narežemo na kocke in ga v dobri ponvi brez olja na hitro popečemo. Še toplega stresemo na regrat.

3. V ponev damo bučna semena, jih minuto pražimo, nato odstavimo in prelijemo z bučnim oljem in kisom, da se oboje ogreje. Pomešamo in takoj stresemo na regrat.

4. Vse skupaj solimo, premešamo in takoj ponudimo ob tortelinih v lahki paradižnikovi omaki.

Malo drugače: Polovico regrata nadomestite z radičem. Za krepkejšo različico dodajte kuhan krompir in žlico stopljenih ocvirkov.