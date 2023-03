Tudi moški imajo svoj praznik, 10. marec, ko obeležujemo dan mučenikov. Prav je in spodobi se, da tudi oni pridejo vsaj enkrat na leto na svoj račun, četudi na ta dan v dar kot znak partneričine pozornosti prejmejo suhe slive, trnje in klobaso. Slovenski komiki so nam zaupali, ali so tudi sami kdaj pa kdaj mučeniki, kaj o tem pravijo njihove najdražje in kako izkoristijo dan, ki je izjemoma posvečen le moškim. Matjaž Javšnik dnevu mučenikov ne pripisuje velikega pomena, pravzaprav skoraj nobenega, saj pravi, da v današnjih časih ti nekoč tradicionalni dnevi izgubljajo vrednost. »Navsez...