Klemen Slakonja: Hvala za milijone

V evrovizijskem tednu je posebno prelomnico proslavil tudi naš najbolj oboževani voditelj EME. Klemen Slakonja je postal zaščitni znak slovenskih predizborov, zlasti njegove imitacije nekdanjih predstavnikov in slavnih osebnosti iz sveta športa, politike in umetnosti so bile deležne množičnih odzivov.

Med najbolj priljubljenimi je bil ruski poglavar Vladimir Putin z naslovom Putin, Putout, ki jo je igralec hudomušno poimenoval v neuradno himno te mogočne velesile.

Projekt je bil deležen zelo pozitivnih kritik, spot pa si je do sedaj ogledalo že več kot 40 milijonov zvedavih ljudi po vsem svetu. Klemen se je ob tej priložnosti zahvalil za tako častitljivo številko in priložnost, da so lahko njegovo ustvarjanje spoznali tudi zunaj naših meja.