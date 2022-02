Klemen Bučan: Izdajajo me sivi lasje

Z ugibanjem starosti je povezanih veliko anekdot. Nič drugače ni pri Klemenu Bučanu, voditelju prihajajoče oddaje Leta štejejo. Tudi sam se je namreč v preteklosti zmotil, ko je menil, da se dobiva z mlajšim dekletom, ki pa je bilo v resnici starejše.

»Zelo dolgo nazaj sem imel starejše dekle – starejše za tiste čase, ko sem imel mogoče 20 let, ona pa 26, kar je takrat predstavljalo veliko razliko,« se spominja. Danes na to gleda kot na prikupno anekdoto, spremenili pa so se tudi časi, saj z odraščanjem razliki v letih ne prepisujemo več tolikšne pozornosti. Pogosteje se sicer zgodi, da ljudje napačno ocenijo njegovo starost.

»Starejši si, bolj si 'na izi'.«

»Ko se ostrižem in imam krajše lase, sem videti mlajši, sicer me izda sivina,« pravi Klemen, ki bo letos dopolnil 41 let, a meni, da se da leta zelo dobro prikriti. Simpatični voditelj, ki je priznal, da je dolgo čakal na priložnost voditi oddajo podobnega formata, starost osebe povezuje tudi z energijo. »Starejši si, bolj si 'na izi', mlade pa pač razganja,« še dodaja v smehu.