Klasična avstralska limonada praznuje 40 let (Suzy)

Se še spomnite zgodbe običajne, dolgočasne, a bogate dedinje Stephanie Harper, ki se po dveh propadlih zakonih v tretje poroči z mlajšim, čednim in nemoralnim teniškim igralcem, ki jo na medenih tednih vrže v zobe krokodila? Iz avstralske miniserije, ki je premiero doživela septembra 1983 in povsem obsedla domovino in svet, je nastala daljša žajfnica, ki je luč sveta ugledala tri leta pozneje. Zgodba Stephanie, ki se med žive vrne po mnogih plastičnih operacijah in pod imenom Tara Welles, je obnorela tudi Slovence.

»Ena oseba ne more narediti vsega, a vsak od nas lahko kaj naredi,« je danes njen moto.

Prehod na mesto direktorice

Rebecca Gilling je igrala sivo miško, ki se spremeni v supermodel na naslovnici revije Vogue; 3. novembra je praznovala sedemdeset let. Njen oče je bil mornariški častnik v drugi svetovni vojni, mama pomembna sufražetka. V devetdesetih je še igrala, potem se je od tega sveta poslovila in se posvetila neprofitni okoljevarstveni organizaciji Planet Ark, v kateri je glavna direktorica. »Temu je botrovalo več razlogov,« je pred časom razkrila.

Leta 1985 je igrala v filmu Gola dežela

»Prišla sem v leta, ki niso prijazna do ženske v industriji, ki se osredotoča na lepoto in mladost. Igrala sem glavne vloge, potem pa skoraj čez noč začela prejemati ponudbe, da bi bila kvečjemu mama glavne protagonistke. Živela sem na kmetiji, imela male otroke in se vedno bolj povezovala z naravo in zemljo, vedno bolj me je začenjalo skrbeti, kakšen svet čaka sina in hčer. Poleg tega sem želela v tem obdobju življenja s svojimi možgani narediti kaj drugačnega,« je dejala zvezdnica nadaljevanke Vrnitev v Paradiž.

V nadaljevanki se je zaljubila v kirurga, ki ji je podaril novo življenje.

Stephanie se je poročila s kirurgom Danom Marshallom, ki ji je dal nov obraz. Igralec James Smillie, ki ga je igral, še danes nastopa, a največ v vlogi glasovnega igralca. Daniel Abineri, ki je igral poslovneža Jaka Sandersa, ki ji je želel speljati družinsko podjetje, se je po devetdesetih usmeril v snemanje dokumentarnih filmov in posnel album folk glasbe. Če vas muči nostalgija, pa si dele nadaljevanke še vedno lahko ogledate na kanalu youtube.