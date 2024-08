Kažipot planetov: Zadišalo bo po jeseni in obveznostih (Suzy)

Zadišalo bo po jeseni in obveznostih. Sonce je vstopilo v devico, v kateri bo do 29. 9. tudi Venera. Čeprav se bo še vedno zapletalo pri dogovarjanju, organiziranju, urejanju stvari zaradi retrogradnega Merkurja, bomo pripravljeni resneje poprijeti za delo. Planet komunikacije in prometa se sicer obrača nazaj v direktno gibanje v sredo, a to ne pomeni, da se bo takoj vse postavilo na svoje mesto, zato še nekaj dni počakajte s pomembnimi odločitvami in nakupi.

Vikend izkoristite za izlete in počitnice, saj bomo aktivni in energični, po drugi strani se bomo želeli razvajati in si kaj dobrega privoščiti. Naslednje dni bodo v ospredju odnosi. V torek vas čaka prijetno presenečenje, v četrtek strasti, sreda bo problematična. Ne samo zaradi Merkurjevega obračanja, tudi zaradi Venerine opozicije z Neptunom bomo zmedeni, neodločni, preveč zaupljivi, idealizirali partnerja. Lahko smo žrtev prevare ali razočaranja zaradi prevelikih pričakovanj. Tudi finančno velja previdnost. V četrtek Venera vstopi v tehtnico in začeli bomo hrepeneti po dvojini in iskati harmonijo.

Petek, 23. 9. Imeli bomo dovolj volje in energije za fizično delo, šport, izlete v naravo, hojo v hribe, delo na vrtu. Karkoli že, pomembno je, da ne ostajate doma, ampak izkoristite vplive za premik naprej ter ste čim bolj aktivni.

Sobota, 24. 9. Luna v biku nas bo spodbujala k razvajanju in iskanju ugodja. Želeli si bomo privoščiti kaj luksuznega, naj bo to draga večerja ali obisk razkošnega letovišča. Energija bo spodbudna, napolnite si baterije z lepimi trenutki.

Nedelja, 25. 9. Še en dan za uživanje in razvajanje, vsaj do popoldneva, ko se lahko spremenijo načrti. Bodite prilagodljivi, o pomembnih rečeh pa se ta dan ne odločajte. Večer bo prijeten in romantičen, poiščite partnerjevo bližino.

Ponedeljek, 26. 9. Luna v dvojčkih bo povečevala notranji nemir, skakali bomo od enega opravka k drugemu. Najbolje bo, če hitro končate službo in se srečate s prijatelji, obiščete kakšno prireditev, festival ali greste na koncert.

Torek, 27. 9. V ljubezni boste prijetno presenečeni, na drugih področjih pa se dopoldne obetajo ovire in zapleti, ki vas bodo spravljali v slabo voljo. Brez skrbi, po 14. uri bo steklo vse, kar se je prej zapletalo, zato ne odnehajte prekmalu.

Ničesar pomembnega se ne lotite, saj bo več napak, zmede, zapletov, nesporazumov. Merkurjev obrat in Neptunova opozicija na Venero nas bosta odzemljila, več je možnosti prevar, goljufij, razočaranj, tudi v ljubezni.