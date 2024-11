Kažipot planetov: v odnosih velja previdnost (Suzy)

Energija bo padala, čas je za zaključevanje projektov, hkrati bomo potrebovali veliko mero prilagodljivosti, saj se bližamo stresni polni luni v biku – dovrši se 15. 11. Ker bo v konjunkciji z Uranom, nas čakajo nepričakovani dogodki in preobrati, nič nam ne bo šlo po načrtih. Nemirni bomo. Paziti moramo, da ne naredimo kakšne napake zaradi prevelike impulzivnosti.

V odnosih prav tako velja previdnost, saj bomo v petek preveč zaupljivi, naivni, idealizirali partnerja, ki lahko ni najbolj iskren z nami. Izogibajte se nakupom, finančnemu vlaganju in lepotnim tretmajem, saj ne boste zadovoljni z rezultatom. V ponedeljek Venera vstopi v kozoroga in prinaša več treznosti na omenjenih področjih, preudarne naložbe, a tudi več resnosti in zadržanosti v odnosih.

Torek bo naporen, saj smo lahko črnogledi in preobremenjeni. Ne nalagajte si preveč dela, odmaknite se in počivajte.

Petek, 8. 11. Ne bomo prenašali omejitev, želeli bomo imeti odprte vse poti in se ničemur ne zavezati že vnaprej. Okoli 13. ure je najboljši čas za sestanke in srečanja, saj se Luna poveže z Merkurjem, planetom komunikacije.

V ljubezni ostanite čim bolj realni, ne zapravljajte in ne vlagajte, saj stvari niso take, kot se zdijo na prvi pogled. Zvečer bodite previdni na cesti, pri športu in delu z vnetljivimi snovmi. Več bo nemira in stresa.

Nedelja, 10. 11. Zmedeni bomo, čustveni, občutljivi, utrujeni in odzemljeni, vse nam bo odveč. Najbolje bo, da si vzamete čas za počitek ali se odpravite v terme. Pozno zvečer bo več nesporazumov v komunikaciji.

Ponedeljek, 11. 11. Venera v kozorogu nas bo prizemljila, znali bomo preudarno narediti korak naprej na finančnem področju, v odnosih pa se lahko malce potegnemo nazaj, saj želimo resno premisliti, kam vse skupaj vodi.

Torek, 12. 11. Blokade, ovire, strahovi, obilica dela, zaskrbljenost … Čeprav bo Luna v odločnem, ognjenem ovnu, ne bomo mogli napredovati tako hitro, kot bi radi. Največ energije in volje za preboj naprej bo okoli 11. ure.

Sreda, 13. 11. Čeprav ni čas za nove začetke, bomo energični in odločni. Okoli 15. ure nam bo vse teklo kot namazano. Čas je za nakup srečke in druženje s prijatelji. Privoščite si kaj dobrega in lepega za dušo.