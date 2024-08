Kažipot planetov: V odnosih bomo malce zategnili ročno zavoro (Suzy)

Kljub zapletom, ki jih prinaša retrogradni Merkur – na navidezno pot nazaj stopi 5. 8. in na njej vztraja do 28. 8. – se poletje še ni do konca izpelo. Sonce v levu in Mars v dvojčkih nas bosta spodbujala k razburljivim in zabavnim doživetjem, bolj bomo ustvarjalni, samozavestni, energični, ušpičimo lahko tudi kaj norega oz. navihanega.

Petek, 2. 8. V odnosih nas čakajo neprijetna presenečenja. Zveze, ki se bodo končale, v vsakem primeru niso imele prihodnosti. Vezani pustite partnerju čas zase in ne bodite preveč zaščitniški in čustveni. Zakopljite se v delo.

Sobota, 3. 8. Dopoldne bomo še občutljivi, raje doma kot naokrog, obdani z družino, nato pa po 13. uri Luna vstopi v leva in želeli bomo zasijati in se pokazati. Najbolje bo, da se odpravite na kakšno gala družabno prireditev.

Nedelja, 4. 8. Mlaj v levu bo v osnovi prijeten, a nas kljub temu spodbuja, da se poslovimo od vsega, kar nam ne služi več. Razmislite, ali kdo manipulira z vami, kje se čutite stisnjene v kot, katera razvada je škodljiva za vas, nato jo spustite.

V odnosih bomo sicer malce zategnili ročno zavoro. Venera 5. 8. vstopi v zadržano in sramežljivo devico, ki se težje odpre ljubezni. Hkrati bo v petek v kvadratu z Uranom, tako nas lahko v odnosih čaka nekaj turbulenc, sveže zveze, ki nimajo prihodnosti, lahko razpadejo. Nedeljski mlaj v levu ne bo spodbujal samo prijetnih počitniških doživetij. Prisiljeni se bomo soočiti s svojimi čustvi in opustiti, kar ni dobro za nas.

Merkur se obrača navidezno nazaj, Venera pa vstopi v devico. Ne računajte, da bo šlo vse po načrtih, bodite potrpežljivi in prilagodljivi. Najbolj stresno bo okoli 17. ure, ko bo še Luna v kvadratu z Uranom. Pazite na cesti.

Torek, 6. 8. Luna v devici nas bo klicala k delu. Pridni in odgovorni bomo ter vztrajali, čeprav se bomo srečevali z zamudami, napakami, ovirami in komunikacijskimi šumi. Zvečer pazite v prometu in na nevarnih krajih.

Sreda, 7. 8. Harmoničen dan, ko lahko rešite kakšen Merkurjev zaplet. Finančno so aspekti spodbudni, prav tako za druženje, ljubezen, potovanja, zabavo … Okoli 11. ure lahko sicer izvemo slabše novice, a nas ne bodo spravile iz tira.

Četrtek, 8. 8. Dopoldne je več možnosti za napake, zato se pomembnih nalog lotite po 10. uri. Luna v devici nam ne bo pustila, da karkoli preložimo na jutri, vztrajno bomo delali dalje. Po 11.30 vstopi v tehtnico in sprostili se bomo.

Ponovno seveda velja tudi vse, na kar opozarjamo vsakokrat, ko je Merkur retrograden: končajte odprte zadeve in počakajte z začenjanjem novih projektov. Vzemite v zakup, da se lahko marsikaj zaplete na potovanju in se kvari tehnika. V sredo lahko uredite vse, kar bo šlo prej narobe.