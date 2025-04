Ogorčena bralka v krajinskem parku naletela na tole: »Ni besed, kako bi opisala tega, ki je to naredil!« (FOTO)

V Krajinskem parku Šturmovci, priljubljeni naravni oazi ob reki Dravi, ki slovi po bogatem rastlinskem in živalskem svetu, so pred kratkim izvedli spomladansko čistilno akcijo. Z njo so lokalna društva, občina in prostovoljci združili moči v želji po bolj čistem in urejenem okolju. A le 14 dni kasneje se je na isti lokaciji znova znašel kup odpadkov – neposredno na območju bobrišča.

Dogodek je razkrila bralka Silva, ki ob pogledu na odvržene smeti ni mogla ostati tiho. Poslala je fotografije manjšega kupa raznovrstnih odpadkov in zapisala: »Pozdravljeni, 14 dni je od čistilne akcije, ko je nekdo odvrgel kup smeti na bobrišče v Krajinskem parku Šturmovci. Ni besed, kako bi opisala tega, ki je to naredil!«

Naletela je na nov kup odpadkov le dva tedna po čistilni akciji. FOTO: Bralka Silva

V skladu z 262. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) je za odlaganje manjših količin odpadkov predpisana naslednja globa: Posameznik: 40 evrov

Pravna oseba: od 10.000 do 20.000 evrov

Samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost: od 5.000 do 10.000 evrov

Odgovorna oseba v pravni osebi ali pri s. p.: od 1.000 do 1.500 evrov Te globe veljajo v primeru ugotovljene kršitve zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov, tudi če gre za manjšo količino.

Trud prehitro izničen

Spomladanskih čistilnih akcij po vsej Sloveniji se vsako leto udeležujejo zavedni posamezniki, ki jim je mar za skupni bivalni prostor. V marcu in aprilu tako številne občine v sodelovanju s komunalnimi podjetji in prostovoljci pozivajo k udeležbi in opozarjajo na pomen odgovornega ravnanja z odpadki.

A kot kaže primer iz Šturmovcev, so učinki teh akcij prehitro izničeni zaradi neodgovornih posameznikov. Pogled na novo nastali kup odpadkov je še posebej boleč, ker kaže na popolno ignoranco do skupnega truda in narave.

