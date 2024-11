Kažipot planetov: urediti bomo morali vse, česar v preteklosti nismo končali (Suzy)

Čeprav sta Sonce in Merkur v optimističnem, odprtem, družabnem, raziskovalnem strelcu, ne bomo prav veselo jadrali skozi teden. Kar nekaj ovir, zamud, blokad, zapletov in živčnosti bo prinesla Merkurjeva retrogradnost.

Urediti bomo morali vse, česar v preteklosti nismo končali, ter počakati z uvajanjem novosti. Mars bo sicer v samozavestnem in odločnem levu, vendar se bo upočasnjeval, da se bo 6. 12. prav tako obrnil v retrogradno gibanje, tako nam bo manjkalo volje in zanosa za doseganje ciljev. Najbolje je, da si vzamemo čas za počitek in premislek o svojih nadaljnjih korakih.

Nedeljski mlaj bo naporen, saj je v kvadratu s Saturnom. Ohladilo se bo, utrujeni in zaskrbljeni bomo. Paziti se moramo črnogledosti in preobremenjenosti čez vikend in v četrtek. Se nam pa lahko isti dan nekaj pomembnega razjasni. V odnosih bomo zadovoljni, v sredo tudi romantično vzneseni.

Petek, 29. 11. Intenzivna čustva in razburkane strasti bodo odlična podlaga za to, da lahko samski s karizmatično privlačnostjo zvečer omrežijo simpatijo. Vezani vpliv izkoristite za zmenek, ki se bo nadaljeval pozno v noč.

Sobota, 30. 11. Do poldneva bomo še zagnani in odločni, nato Luna vstopi v veselega strelca in veliko bolj bomo naklonjeni druženju ali obisku kake prireditve. Ker je Merkur retrograden, pred odhodom vse večkrat preverite.

Naporen mlaj bo prinesel skrbi, temne misli, slabe novice, pesimizem, utrujenost in manjšo vitalnost. Pazite nase, več počivajte in ne zapravljajte moči za nesmiselne opravke. Ostanite doma na toplem.

Ponedeljek, 2. 12. Presenetite partnerja z nepričakovanim povabilom, darilom ali izletom. Pri tem pazite na cesti, saj bomo okoli 14. ure zmedeni in sanjavi. Ne vozite pod vplivom opojnih snovi. Ne nasedajte lažnim gurujem.

Torek, 3. 12. Luna bo v kozorogu, mi pa ambiciozni in poslovno naravnani. Odločnost, da učinkovito čim več opravimo, bo še spodbujal njen sekstil s Saturnom, tako se splača potegniti delo v pozne večerne ure.

Sreda, 4. 12. Preveč obveznosti se nam bo nakopičilo, več bo ovir in komunikacijskih šumov. Čas ni primeren za nakupe in odločitve. Najbolje bo, da odložimo obveznosti in se posvetimo romantiki s partnerjem.