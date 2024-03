Kažipot planetov: Trhle zveze se lahko na hitro končajo (Suzy)

Jasno nam bo, kaj moramo opraviti, a ker so Sonce, Merkur in Saturn v ribah, se dela ne bomo lotili s pravo vnemo in trudom, ampak počasi in z ovinki. Lenobni bomo in na trenutke tudi zmedeni ali neodločni. Bolj se bomo zanašali na intuicijo in čustva kot na dejstva, kar nas bo odnašalo s poti do zastavljenih ciljev. Kljub temu smo lahko finančno uspešni v petek, ko nas bo spremljala sreča, nove priložnosti in si bomo širili obzorja, ter v ponedeljek, ko se nam lahko utrnejo inovativne rešitve težav in se lahko marsikaj uspešno dogovorimo.

Malce bolj turbulentno bo v odnosih. Venera in Mars sta v hladnem, individualističnem vodnarju, ki ima raje svobodo kot bližino. V nedeljo bo Venera še v kvadratu z Uranom, tako bomo manj potrpežljivi in bolj vzkipljivi. Trhle zveze se lahko na hitro končajo, vezani se lahko prepirajo ali doživijo nepričakovane in stresne ljubezenske dogodke. Ne borite se za svoj prav, ne sprejemajte impulzivnih odločitev, ohranite mirne živce in trezen razum.

Petek, 1. 3. Kljub trenju v odnosih, nepotrpežljivosti, stresu, spreminjanju načrtov bo dan uspešen, če vam bo le uspelo ostati na začrtani poti. Predvsem s partnerjem si ne skačite v lase, zvečer pa bodite malce bolj previdni na cesti.

Sobota, 2. 3. Dopoldne bomo še čustveno intenzivni in odločni, popoldne Luna vstopi v optimističnega in dobrovoljnega strelca in odpravili se bomo na izlet ali se družili s prijatelji. Izkoristite prijetne energije za druženje.

Nedelja, 3. 3. Dopoldne bomo utrujeni in slabe volje, lahko izvemo slabe novice. Ne pustite, da se čustvena stiska odraža na odnosu, ne sprejemajte preuranjenih odločitev, pomirite živce. Ne pustite, da vas karkoli spravi iz tira.

Ponedeljek, 4. 3. Čas je za sestanke, dogovarjanje, timsko delo, povezovanje in iskanje novih idej. Luna v strelcu vam bo odprla marsikatera vrata. Le okoli 16. ure ne nakupujte in ne podpisujte pogodb, saj vas bodo želeli opehariti.

Torek, 5. 3. S podporo močne, prizemljene, ambiciozne Lune v kozorogu boste uspešni na poslovnem področju. Splača se vam potegniti delo v popoldne, saj boste učinkoviti. Zvečer se družite s prijatelji ali pojdite na prireditev.

Sreda, 6. 3. Spodbudne energije za reševanje praktičnih zadev in poslovni napredek se bodo nadaljevale. Zjutraj prevetrite zamisli s sodelavci, okoli 14. ure je čas za dogovarjanje, sestankovanje, nakupe, zvečer pa za počitek.