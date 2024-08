Kažipot planetov (Suzy)

Čeprav bo Merkur obrnjen direktno, bo še nekaj dni počasen, tako velja še malce počakati z novostmi in odločitvami. V najboljšem primeru do srede, saj nas v ponedeljek čaka mlaj v devici, v torek pa zmeda in neodločnost z Marsovim kvadratom na Neptun.

Mlaj se dovrši šele zvečer, zato bo napetost vztrajala čez dan. Ni čas za nove začetke, tako bodo tudi otroci v šoli ta dan bolj v leru kot kaj drugega. Začenja pa mlaj v devici čas obveznosti, pridnosti in dela.

Vikend velja dobro izkoristiti, saj bo z Luno v levu prijeten. Samozavestni bomo, kreativni in odločni, želeli se bomo zabavati in pokazati svoje talente. Kljub temu bodite v nedeljo previdni v prometu, hkrati si raje vzemite čas za počitek kot velike podvige, saj bo energije pred mlajem manj.

Prvi šolski dan bo Luna v devici, kar šolarjem sicer prinaša pridnost, odgovornost, vztrajnost, a vseeno vse do srede ne bodo resno začeli pouka, saj jih bosta mlaj in omenjeni kvadrat utrudila in polenila, težko bodo ohranili pozornost.

V sredo Mars vstopi v raka, tako bomo manj pogumni in odločni pri doseganju ciljev. Naše odločitve bodo vodila čustva, bolj ranljivi bomo in se obdali z ljudmi, ki jim zaupamo.

Petek, 30. 8. Čim prej bomo želeli zaključiti službo in skupaj z družinskimi člani izkoristiti zadnji počitniški vikend. Odpravite se kam že danes. Večer bo romantičen, vzemite si čas za partnerja in pojdite na zmenek.

Sobota, 31. 8. Luna je v energičnem levu, a čez dan ne dela pomembnih aspektov. To pomeni, da je čas za počitek, brezdelnost, uživanje na morju, lahko tudi sproščen obisk kakšne prireditve. Le ego pustite ob strani.

Nedelja, 1. 9. Še en dan z Luno v levu. Dopoldne bo še posebno prijetno, romantično in optimistično. Preživite ga na lepšem in v dobri družbi. Popoldne bo več nemira. Pazite na cesti, pri športu in vseh nevarnih opravilih.

Torek, 3. 9. Zmeden in kaotičen dan. Zavedali se bomo, kaj moramo opraviti, a se nam ne bo ljubilo, še tako dobri nameni se bodo razvodeneli. Okoli poldneva bomo zaskrbljeni, zvečer lahko pretiravamo z dobrotami in užitki.

Sreda, 4. 9. Mars v raku bo pogasil ostrino naše odločnosti pri doseganju ciljev. Slabše, preveč čustveno bomo postavljali meje. Popoldne bo več sanjarjenja in iskanja omame, zvečer več jeze, zato pazite pri športu.