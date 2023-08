Kažipot planetov: razburkano bo v ljubezenskih razmerjih

Težki časi še niso za nami. Venera in Merkur sta še vedno retrogradna in nam mešata štrene v odnosih, komunikaciji, bančnih in finančnih zadevah, na potovanjih in še kje. Ni čas za nove projekte, počakajte z nakupi. Zadeve bo v sredo še dodatno zabelila naporna polna luna v ribah, ki kaže občutljivost, ranjenost, čustvene stiske, skrbi, depresijo in obup, vezane predvsem na izgubo premoženja kot posledico ujm. Čaka nas boleča transformacija, da bi šli lahko močnejši naprej. V karti polne lune sta sicer nakazani pomoč drugih držav in proaktivnost vlade, ki pa se prav tako sooča z neko svojo rano in bolečino.

Tudi pred tem nas čaka nekaj napornejših dni, predvsem za vikend. V soboto smo lahko pasivni, lenobni in bolj dovzetni za prevare in manipulacijo, proti večeru reagiramo pretirano, prehitro in z jezo. V nedeljo lahko pričakujemo ovire, omejitve, zamude, blokade, slabe novice in tesnobnost, niti v odnosih ne bomo preveč zadovoljni. Odmaknite se od naporov in zmede in si spočijte. Zdržite pritiske. Tudi to bo minilo, počasi prihajajo boljši časi.

Petek, 25. 8. Kljub Merkurjevi in Venerini retrogradnosti lahko dopoldne naredite korak naprej v odnosih, vezani pa presenetite partnerja. Zvečer ni čas za druženje in pogovore, saj se bomo narobe razumeli in se ne slišali.

Sobota, 26. 8. Že zjutraj bomo počasni, lenobni in delali napake. Čez dan se bo stopnjevala napetost in lahko reagiramo agresivno, brez občutka za druge. Popoldne luna vstopi v kozoroga, kar nas bo prizemljilo.

Nedelja, 27. 8. Mars v tehtnici nas bo usmeril v odnose, a bolj bomo v njih nestrpni kot harmonični. Sonce v opoziciji s Saturnom lahko prinese blokade, skrbi, črne misli, težave. Popoldne prihaja več optimizma in veselja.

Ponedeljek, 28. 8. Dopoldne bomo še ambiciozni, učinkoviti, prizemljeni, se lotevali svojih obveznosti, popoldne pa se bomo želeli samo osvoboditi in zadihati. Pojdite prej iz službe in se dobite s prijatelji na pijači in klepetu.

Torek, 29. 8. Razburkano bo v ljubezenskih razmerjih, popoldne bo polno čustvenega pretiravanja, drame, prevelike občutljivosti in delanja cirkusa. Umirite se. Pozno zvečer je večja možnost nesreč in nezgod.

Sreda, 29. 8. Napetost, tesnobnost, obup, občutek nemoči bodo vztrajali ves dan, saj se težavna polna luna dovrši šele zvečer. Poskrbite zase, poiščite nekoga, ki se mu lahko izpoveste. Odmaknite se od dogajanja.