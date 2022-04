Kažipot planetov: Pazite le, da boste ostali čim bolj realni

Teden, ki ga velja kar najbolj izkoristiti, saj se dovrši konjunkcija Jupitra in Neptuna, kar prinaša novo upanje, priložnosti, uresniči se nam lahko kakšna skrita želja, čas je spodbuden za ustvarjanje, duhovnost, umetniki bodo imeli veliko navdiha, bolj sočutni bomo, na kriznih žariščih pa lahko pride do mirovnih pogovorov.

Petek, 8. 4. Čeprav nas bo Luna v raku delala bolj občutljive, ranljive, čustvene, se splača izkoristiti energijo dneva za dogovore, sodelovanje, pogovore … Zvečer se nam bodo utrinjale dobre ideje, težko bomo pri miru.

Sobota, 9. 4. Harmoničen dan, ki naj bo namenjen preživljanju časa z družino, crkljanju in polnjenju baterij. Odpravite se v naravo, k vodi, saj vas lahko čakajo idilična skupna doživetja in dobro razpoloženje.

Nedelja, 10. 4. Ne vztrajajte pri svojem, saj je velika verjetnost, da se bo izkazalo, da nimate prav, odnos pa boste zaradi svoje odločnosti postavili pred preizkušnjo. Ni čas, da delujete z egom, poiščite kompromise.

Pazite le, da boste ostali čim bolj realni in vas ne bo odneslo v pretiravanje. V petek nas bo spremljala energija Merkurjevega sekstila z Marsom. Upali si bomo povedati, kaj mislimo, in se energično lotevali svojih ciljev. Dan je primeren za dogovore, komunikacijo, sestanke, v nasprotju z nedeljo, ko lahko preveč vztrajamo pri svojem in gremo z besedami na nož.

Ponedeljek, 11. 4. Po hitrem in nemirnem jutru nas čaka uspešen dan. Dobro bomo vedeli, kaj hočemo, in ne bomo odstopali od tega. Praktično prizemljeno energijo izkoristite za urejanje zadev in opravke, ne za lenarjenje.

Torek, 12. 4. S hvaležnostjo in upanjem se odprite novim priložnostim. Jupiter in Neptun prinašata pomiritev, duhovno energijo, srečo, kreativnost. Čas je za sanje, saj jih lahko uresničite. Zavedajte se, da ni nič nemogoče.

V ponedeljek vstopi Merkur v bika. Bolj prizemljeni bomo, a tudi trmasti in nepopustljivi, težje se bomo prilagajali in popuščali. Pazimo, da nas naša prepričanja in fiksne ideje ne vodijo daleč stran od naših ciljev in harmoničnih odnosov. Do četrtka opravimo čim več, saj v petek, 15. 5., Mars vstopi v ribi, zaradi česar bomo bolj pasivni in se nam ne bo nič več ljubilo. Manj bo volje in energije za akcijo.

Sreda, 13. 4. Zjutraj s partnerjem ničesar ne razčiščujte, saj bosta na nasprotnih bregovih. Raje si vzemita čas za iskanje skupnih rešitev zvečer, saj bosta zlahka našla srednjo pot. Težko bo zaspati, poiščite svoj ventil.