Kažipot planetov: Najprijetnejši dan tedna bo sreda

Odločno bomo napredovali k svojim ciljem, večino tedna se lahko marsikaj dogovorimo, pogovorimo, tako poslovno kot zasebno nam bo gladko teklo vse, povezano s sodelovanjem, povezovanjem, trgovino, potovanji in komunikacijo. Edini slabši Merkurjev aspekt, kvadrat s Saturnom, nas čaka na volilno nedeljo. Prinese lahko ovire, skrbi, strahove, zamude, tesen izid, a hkrati bo v zraku tudi veliko novega upanja in vere v boljšo prihodnost, saj se s sekstilom poveže z Neptunom.

Petek, 22. 4. Luna v zemeljskem kozorogu nas bo spodbujala, da pred vikendom kar največ postorimo, po drugi strani pa nas bo njen sekstil z Venero od poldneva dalje vabil k prijetnejšim dejavnostim. Popoldne naj bo družabno!

Sobota, 23. 4. Z Luno v vodnarju bomo težko pri miru in doma. Potrebovali bomo občutek svobode, dihanja s polnimi pljuči. Najbolje bo, da se odpravimo na izlet z ljudmi različnih interesov, s katerimi lahko razpravljamo.

Nedelja, 24. 4. Nihali bomo med tesnobnostjo in optimizmom. V vsakem primeru se lahko pojavijo zamude ali težave z volilnimi rezultati, tudi tesen izid. Jutro bo stresno. Pazite nase in na cesti. Večja je možnost nezgod.

Najprijetnejši dan tedna bo sreda, ko nam Merkur in Jupiter prinašata srečo, zadovoljstvo in priložnosti. Z Luno v ribah bomo sicer bolj pasivni, a lahko se odpravimo na kak izlet ali duhovno popotovanje. V ljubezni se nam bodo izpolnila hrepenenja, vseeno pa pazimo, da ne idealiziramo partnerja in ne gojimo iluzij.

Ponedeljek, 25. 4. Luna bo do poldneva tekla v prazno, ni čas za nove začetke, ampak končevanje odprtih projektov. Nato vstopi v ribi, zaradi česar bomo bolj pasivni, zmedeni, lenobni ter želeli čim prej počivati in si spočiti.

Torek, 26. 4. Še en miren in počasen dan z Luno v ribah, ki je odličen za ustvarjanje in duhovnost, ljubilo pa se nam ne bo kaj dosti. Okoli 13. ure se bomo najlažje zbrcali na zrak, v naravo, na izlet, morda piknik s prijatelji.

V četrtek bomo odločni in nepopustljivi, tako s sabo kot z drugimi. Čas je za pomembne odločitve.

Sreda, 27. 4. Najživahnejši dan tedna, ki prinaša uspeh in nove poslovne priložnosti. V ljubezni se nam lahko izpolni skrita želja, a ostati moramo čim bolj realni, saj lahko Venera na Neptunu prinese tudi zmote in razočaranje.