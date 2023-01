Kažipot planetov

Vsi planeti bomo končno spet direktni, tako bo tudi naše življenje steklo naprej in ne bomo več stali na mestu ali se ozirali v preteklost. Energično, zanosno, motivirano bomo uresničevali svoje cilje, lotimo se lahko novih športnih projektov in fizičnega dela, predvsem v nedeljo. Prav tako je čas, da se odpremo novim idejam, poskusimo zadeve pogledati z drugega zornega kota, da bomo lahko nato sprejeli konkretne sklepe in sklenili dogovore.

Razmišljali bomo resno, zastavljali si bomo ambiciozne naloge, v ljubezenskih in drugih tesnih odnosih pa bomo bolj čustveni, sočutni, prijazni, nežni, iskali bližino in toplino, saj se Venera v petek pomakne v ribi. Energije bodo prave tudi za kreativno ustvarjanje in duhovnost.

Petek, 27. 1. Petek, 27. 1. Venera v ribah nas bo omehčala, bolj priljudni bomo in čustveni. Luna bo čez dan še v ovnu in zagnali se bomo v delo. Okoli 16. ure lahko veliko opravimo, vztrajni, zbrani in organizirani bomo. Zvečer je čas za dvojino.

Sobota, 28. 1. Luna v biku bo upočasnila dogajanje, hkrati bomo bolj iskali čutne užitke, se želeli razvajati z dobro hrano, pijačo … Partnerja povabite na masažo, v savno ali na dražje kosilo. Kaj boljšega si privoščita.

Nedelja, 29. 1. Še en dan z Luno v biku, ko bomo vseeno aktivni, željni pustolovščin, hkrati nam bodo možgani delali kot za stavo in težko bomo pri miru. Najbolje bo, da se že zjutraj odpravimo na izlet. Zvečer pazljivo na cesti!

Ponedeljek, 30. 1. Luna zjutraj prestopi v dvojčke in spodbuja željo po druženju, klepetanju, izmenjavi idej. Pravi čas bo za dogovore, sestanke, urejanje korespondence. Popoldne ne zapravljajte in ne razčiščujte s partnerjem.

Torek, 31. 1. Luna v dvojčkih prinaša živahno energijo in občutek lahkotnosti, tako si stvari ne bomo preveč gnali k srcu. Čez dan ne dela pomembnejših aspektov, tako naj bo dan namenjen rutinskim opravilom.

Sreda, 1. 2. Zjutraj bomo zmedeni, pasivni, lenobni, tako ne bomo kaj dosti opravili. Šele okoli 13. ure nam bo Saturn pomagal resno in disciplinirano speljati naše naloge. Luna zvečer prestopi v raka. Čustveni bomo.