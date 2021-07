Kažipot planetov

Petek, x. x. Polna luna se dovrši šele zvečer, pred tem se bo napetost stopnjevala. Ne sprejemajte odločitev, ampak si vzemite čas za počitek, odmik, ukvarjanje z duhovnostjo. Lahko se znebite kakšne razvade.

Sobota, 24. julij

Dan bo spodbuden, imeli bomo ogromno prebliskov in navdiha, naši pogovori bodo sočutni, bolj intuitivni bomo in razumevajoči. Šele zvečer pa nas lahko dosežejo neke neprijetne novice in strahovi.

Nedelja, 25. julij

Želeli si bomo svobode in dan preživeti brez trdnega urnika, nekdo pa nam bo mešal štrene in nam vsiljeval svoja pravila in načrte. Najbolje bo, da se diplomatsko izognemo sporom in popustimo.

Ponedeljek, 26. julij

Luna bo v počasnih in pasivnih ribah, nič se nam ne bo ljubilo, sanjarili bomo in prelagali delo. Najbolje bo, da greste prej iz službe in si vzamete čas za počitek ali odmik ob vodi. Ne zapravljajte!

Torek, 27. julij

Dan se bo sicer začel precej energično in živčno, nato pa se bo energija počasi umirjala in povsem obstala, saj se umirjena Luna v ribah zvečer še poveže z Neptunom. Pazite, da vam nekdo ne laže.

Sreda, 28. julij

Začutili boste več energije, jasneje in odločneje se boste izražali, saj Merkur vstopi v leva, Luna pa malo pred poldnevom v ovna. Čas je primeren za dogovarjanje, sestanke in srečevanje s prijatelji.

Četrtek, 29. julij

Z Marsom v devici bomo počasnejši in previdnejši, a danes vseeno pazite, da se ne zaletavate preveč v nekaj, kar ne bo obrodilo sadov. Sicer pa lahko veliko postorite in dosežete, če si naložite vsega ravno prav.

Ta teden se bo energija spremenila, odmaknili se bomo od sproščenega poletnega razpoloženja in se spet bolj ukvarjali z družbeno problematiko ter iskanjem svobode in pravic.Petkova polna luna bo namreč v vodnarju, v to znamenje pa se ta teden ponovno vrača tudi Jupiter, kar prinaša večji poudarek na intelektualnem in tehnološkem napredku ter spet manj sočutja in občutka za druge.Sobota bo še razmeroma spodbudna, saj nam bo Merkur v trigonu z Neptunom dal navdih, lahko pa se še dodatno sprostijo tudi nekatere s korono povezane omejitve na potovanjih.V nedeljo se bomo borili za svoj prav proti močnejšemu nasprotniku.Merkur v sredo vstopi v leva in nam prinaša večjo samozavest in odločnost.Mars pa dan za tem pride v devico, kar pomeni, da bodo naša dejanja bolj premišljena, previdna in organizirana.Ker je v devici tudi Venera, bomo tudi v ljubezni raje cincali in vse dobro premislili, manj zaletavi in impulzivni bomo.