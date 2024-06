Katarina Marinč: Sedem stopnic do sreče (Suzy)

S poletnim solsticijem nam junij prinaša poletje, najdaljši dan v letu in največ svetlobe na Zemljo. V kundalini jogi krepimo šesto energijsko telo, naš svetlobni lok, ki nam omogoča, da ostanemo v svoji energiji in postavljenosti kljub stresu in pritiskom. Univerzalni portali 6/6 nas vodijo v svet odnosov. Spodbujeni bomo, da smo iskreni do sebe in podporne odnose osvežimo ter nadgradimo, nepodporne pa morebiti dovršimo. Vrtnica je roža, ki vlada juniju in nam sporoča, da vedno izberimo ljubezen, še posebno do sebe, kajti z nami se vse prične. Iz duhovnega sveta na nas gledata Jezus in Marija...