Že mlada je začutila klic turizma. To je Katja, ambasadorka Štajerske

Destinacija Štajerska je javnosti predstavila svojo ambasadorko Kajo Naveršnik, ki je glas domačih vrednot ponesla v svet. Njena pot se je začela na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor, nadaljevala na prestižnem tekmovanju European Young Chef Award, udeležila pa se je tudi kuharskega šova MasterChef Slovenija. Komaj 23-letna Kaja je že zgodaj začutila klic turizma. Najprej kot študentka Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, danes pa kot ustvarjalna sila na Domačiji Kovačnik, kamor jo je ponesla ljubezen. Njena želja po znanju, predanost in nalezljiva pozitivnost so vrednote, ki odsevajo njeno mladostno energijo.

»Ko sem dobila priložnost, da zastopam kulinarično dediščino Pohorja in Štajerske, sem se počutila kot del nečesa večjega – kot ambasadorka, ki lahko v vsaki kapljici tradicionalnih receptov in inovativnih pristopov ujame zgodbo naše regije. Zavedam se, da sta tradicija in inovacija pogosto neločljivo povezani, saj prav vsak lokalni okus nosi v sebi zgodovino, a hkrati odpira vrata prihodnosti,« pravi energična Kaja in vabi vse, da na popotovanju po Štajerski spoznajo tradicijo ter pestro naravno in kulturno dediščino.