Prevrnil se je s traktorjem, na pomoč so odhiteli gasilci in reševalci (FOTO)

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka so na facebooku sporočili, da so v ponedeljek zvečer posredovali pri nesreči v Sopotnici, kjer se je prevrnil traktor. Po njihovih besedah so dan, ki se je začel s tehnično zahtevnim posredovanjem, zaključili na enak način.

Na fotografijah, ki so jih objavili, je med drugim vidno tudi reševalno vozilo, na eni izmed njih pa je ujet trenutek, ko s kraja dogodka prenašajo nekoga na nosilih.

Za pojasnila smo se obrnili na PU Kranj, od koder so za Slovenske novice sporočili, da so bili škofjeloški policisti v ponedeljek, 14. 4. 2025, okoli 19.20 obveščeni o dogodku, v katerem je bil udeležen 74-letni voznik traktorja.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je med opravljanjem del na travniku zapeljal s traktorjem preblizu klančine in se prevrnil. V dogodku je bil telesno poškodovan, zato mu je na kraju samem prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo,« je pojasnil tiskovni predstavnik Roland Brajič.

Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, je še sporočil.