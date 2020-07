Katarina Čas in Yoda: poletno poležavanje

Katarina in morski pes? Ne, kuža se žogici pač ne more upreti.

Nič ni lepšega od poletnega oddiha, pa čeprav je na domačem vrtu. Tega se zelo dobro zaveda tudi, ki vroče trenutke preživlja v osrčju naše dežele. Njen najbolj zvesti prijatelj ima dvanajst let in sliši na ime Yoda, zelo dobro pa se znajde na travnikih, v vodi in tudi v vlogi vrtne blazine.Za nadvse uporabnega se je izkazal v teh dneh, ko sta se skupaj hladila na vrtu in nabirala vitamin D. Prvi skok v morje sta opravila že konec maja, ko je zlati prinašalec, ki običajno skoči v vsako lužo, ki jo najde, le prišel na svoj račun, da malce tudi zaplava.Negotovi časi, ki so ohromili ustvarjanje prenekaterega umetnika, so Katarini podarili nekaj več časa zase, da si nabere moči in zadiha. In morda tudi zaplava v družbi svojega kosmatinca.