Katarina Čas: igrala bo v novi britanski seriji

Presrečna Katarina Čas je razkrila, da je bila izbrana v ekipo, ki bo snemala novo televizijsko serijo Wild Cherry za BBC. Nadaljevanko je zasnovala z bafto nagrajena Nicôle Lecky, ki se je proslavila s serijo Mood.

Naša Katarina se bo pojavila v stranski vlogi, a menda v vseh šestih epizodah trilerja. Nastopila bo ob boku Eve Best, ki jo gledamo v Hiši zmaja, in Carmen Ejogo, ki jo poznamo iz nadaljevanke Pingvin. V britanskih vodah ni nova, saj se je pojavila v več produkcijah, med drugim v nadaljevanki Wild Bill, v kateri je igrala ob Robu Lowu, v Death In Paradise ter New Tricks.

Veseli se novih priložnosti.

Vajena je pravzaprav dela vsepovsod, nastopala je v ameriški Berlin Station in tridelni biografski drami Rubirosa o dominikanskem diplomatu. Ves čas snema tudi v Sloveniji, radi jo gledamo v nadaljevanki Ja, Chef!, zdaj v kino decembra prihaja film Pa tako lep dan je bil. Igralko sicer čaka kar nekaj dela in letanja iz domače prestolnice na jug Anglije, kjer je prva klapa že padla, a se veseli in komaj čaka, da like, ki jih bodo ustvarili, spoznajo še gledalci.