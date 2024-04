Šport in njegove vrednote so bili nekdanjemu smučarskemu skakalcu Juriju Tepešu položeni v zibelko. Njegova mama Zlata je bila atletinja, oče Miran eden najprepoznavnejših obrazov v karavani smučarskih skokov, prav tako je dobitnik srebrne kolajne z moštvene tekme na olimpijskih igrah leta 1988 v Calgaryju. S Skokico naokrog Nekdanji vrhunski športnik, ki je danes še vedno vpet v svet smučarskih skokov, tudi pri 62 letih ves čas išče nove izzive, zato ne preseneča, da se je znova odpravil na pot po svetovnih oceanih, v katere se je zaljubil leta 2008, ko je prvič objadral svet in si uresniči...