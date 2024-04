Jure Godler: Živimo v časih popolne brezsramnosti (Suzy)

Vsake teme se loti sproščeno, na trenutke igrivo, pa vendar si ves čas zastavlja resna življenjska vprašanja in išče odgovore nanje. Njegov ustvarjalni duh ne miruje, novopečeni 40-letnik pa je trenutno v najbolj ustvarjalnem življenjskem obdobju doslej. Navdušujejo me ljudje, ki s takšno eleganco počnejo toliko zanimivih stvari, kot jih počnete sami. Oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem in Milijonar, podkasti, Radio Ga-Ga, pisanje. Človek se ob tem vpraša, kako vam uspeva in v čem ste najboljši? Sem človek pisanja. V improvizaciji se nisem nikoli najbolj znašel oziroma nikoli nisem najbolje ...