Junija je čas za poroko

Saša Lendero je po ascendentu preudarna, analitična, organizirana, do sebe in drugih malce preveč kritična devica, vešča komunikacije in nastopanja. Njen vladar Merkur je v 11. hiši, zato je tako priljubljena, v raku, ki omili njene sicer visoke standarde ter jo omehča. Čustvena je, občutljiva, osredotočena na dom in družino, najbolj se sprosti in uživa, ko se z možem in hčerko doma crkljajo in kaj dobrega skuhajo. Sonce v levu, Pluton v prvi hiši in Luna v škorpijonu pa nakazujejo, da se pod nežno in previdno fasado skrivajo velike strasti, odločnost, srčnost, pogum in globina. Nič poloviča...