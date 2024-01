Jubilejno leto znanih obrazov: slavje za okroglo obletnico (Suzy)

Lepo število naših prepoznavnih osebnosti bo namreč prestopilo prag okroglih obletnic, ki menda človeku prinašajo nove modrosti in življenjska spoznanja. Med tistimi, ki bodo letos proslavljali jubilej, je kar nekaj obrazov iz sveta zabave, politike, športa in kulture.

Pravijo, da so trideseta nova dvajseta, o čemer se bo 11. novembra prepričala pevka in zaročenka Luke Basija Nastja Gabor.

Trideset let bo praznovala tudi nekdanja nadvse uspešna smučarska skakalka Špela Rogelj.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko bo 13. avgusta dopolnila okroglih štirideset let.

Novega desetletja se veseli tudi igralka Viktorija Bencik Emeršič, ki bo 1. septembra dopolnila 40 let.

Gledališki in filmski igralec Uroš Fürst bo na pragu poletja, 19. junija, pozdravil abrahama.

Junija, in sicer osmega, bo abrahama prav tako srečal izvrstni Marko Mandić, znan po svojih ekstremnih igralskih preobrazbah.

Podjetnica in osebna trenerka Alenka Ružič Jovović ne skriva, da se že veseli poletja, ko bo tudi ona praznovala polnih pet desetletij.

Pred začetkom poletja, natančneje 14. junija, bo okroglih petdeset let dopolnil tudi športni direktor prvoligaša Nutrispoint Ilirija Saša Dončić, nekdanji košarkar in oče slavnega Luke.

Igralka Vesna Jevnikar, ki nas je v svoji bogati karieri navdušila v številnih odrskih in filmskih vlogah, bo 22. januarja obeležila okroglih 60 let.

Tudi režiser, producent, igralec, improvizator, nekoč politik in košarkar Franci Kek bo 25. januarja praznoval 60 let.

Prva dama slovenske televizije Miša Molk, ki se je lani upokojila in je znala staranju vedno malce pristriči peruti, bo 6. septembra praznovala sedem desetletij.

Sedemdesetletnico bo praznoval tudi ikonični obraz Televizije Slovenija Slavko Bobovnik, ki že nekaj let uživa v pokoju.

Sedemnajstega septembra bo 80 let dopolnil legendarni Alfi Nipič, ki pravi, da res ni več mladenič, a ima še kar nekaj energije na zalogi.

Legendarna pevka Elda Viler bo osem desetletij življenja praznovala v predprazničnem času, in sicer 17. decembra.

Nekdanja smučarka, danes pa podjetnica Urška Hrovat bo okroglih petdeset let dopolnila 18. februarja.

Jeseni bodo šestdeset let dopolnile kar tri gracije oziroma kot jih bolje poznamo: Dinamitke. Simona Vodopivec Franko, Alenka Godec in Damjana Golavšek dokazujejo, da so leta resnično samo številka.