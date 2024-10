Devetintridestletna pevka in pianistka, ki se je rodila v Sloveniji in odrasla v Srbiji, je zgodaj začutila ljubezen do glasbe. Pri komaj sedmih letih je za klavirskimi tipkami osvajala mednarodne nagrade, nastopala z orkestri in bila pri sedemnajstih letih sprejeta na glasbeno akademijo v Beogradu. Sočasno je postala pevka priljubljene srbske skupine Neverne bebe, s katero je na odrih preživela osem let, imela več kot 600 nastopov in posnela dva albuma. Leta 2011 je prejela štipendijo prestižne glasbene šole Berklee College of Music, na kateri je štiri leta pozneje magistrirala, december 2014...