Jana Koteska: Zdaj jih bo pet! (FOTO)

Simpatična Jana Koteska je sporočila veselo novico: že drugič bo postala mama. Nekdanja manekenka, notranja oblikovalka in kreativka je namreč ravno pred letom dni povila sinka, ki sta mu z njenim dragim Ivom Ilcem nadela prav posebno ime: Vran. Mlada mamica kar žari. Ker ima Ivo iz prejšnjega razmerja že sina, ima Jana že kar nekaj izkušenj z vzgojo, mali Vran in njegova prihajajoča sestrica ali brat pa ne bosta imela velike razlike v letih, zato se bosta zagotovo pogosto igrala skupaj. Ob rojstvu prvorojenca je obljubila, da bo njegovo zasebnost skrbno varovala in fotografije redko objavljal...