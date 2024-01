Jan Krmelj, režiser in pesnik: Ranljivost je pogumna (Suzy)

Režiral je predstave v ljubljanski Drami, Mestnem gledališču ljubljanskem, SNG Maribor in SNG Nova gorica. Pred kratkim je izdal novo zbirko poezije z naslovom Uho, ki je izšla pri založbi Beletrina. Glasba je veja umetnosti, ki ga vedno bolj spremlja in jo vse bolj raziskuje, gledališče pa je postalo kraj, kjer lahko vsa svoja zanimanja najbolje preplete. Kako to, da ste se podali na umetniško pot? V meni je že od nekdaj nekakšna občutljivost, ki se je izrazila v poskusih ustvarjanja, sprva seveda bolj instinktivnih. Ko sem v srednji šoli dobil orodja, s katerimi sem lahko ustvarjal, in ko...