Izjemna balerina Nina Noč: Aplavz je največja nagrada (Suzy)

V svojem delu neskončno uživa in se veseli konca leta, ko bo med drugim plesala tudi v eni svetovno najbolj priljubljenih predstav – Hrestaču. Presrečna je, da jo na njeni poti podpirajo domači, saj starši ne zamudijo nobene njene premiere. »Verjetno so me bleščeča baletna krilca in kronice že pri štirih letih 'potegnili' v baletni svet. Presrečna sem bila, da so me starši, ki niso bili nikoli plesalci, vedno podpirali na moji poti,« začne svojo pripoved simpatična Nina. Balerina Nina Noč je v desetih letih kariere nanizala številne odlične vloge na različnih odrih. Njeno poslanstvo Odkar ...