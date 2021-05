Izbral je pravo

Težke preizkušnje so ju še bolj povezale.

ne skriva navdušenja, da se je zaljubil v žensko svojih sanj. Odlično je povzel bistvo, da ti nič ne more življenja tako olajšati ali otežiti kot izbira partnerja, bodisi pravega bodisi napačnega.On je očitno rojen pod srečno zvezdo, saj jevse, kar si je lahko želel, saj mu voditeljica stoji trdno ob strani.»Takšne preizkušnje, kot jih je nama namenilo preteklo leto, so zelo dober pokazatelj tega, kako sva izbrala. Ko sva bila le midva za vse nas v tuji deželi, daleč proč od pomoči babic in dedkov ter drugih. Postavljena pred številne ovire na poti zagotavljanja stabilnosti za svojo družino. Takšne preizkušnje te razdvojijo ali še bolj povežejo,« pravi Potrč in dodaja, da je vse odvisno samo od tega, da ljubiš pravo osebo. Zdaj sta tujo deželo spremenila v drugi dom, kar ju je naredilo še močnejša.