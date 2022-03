POPOTNICA IN NOVINARKA

Anja Kovačič: Iskrena beseda lepo mesto najde (FOTO)

Ko je kupila enosmerno vozovnico za Avstralijo, ni imela načrta. Želela je le potovati, raziskovati in doživeti vse, kar se je dalo. Novinarska žilica ji ni dala miru, zato je skočila na Salomonove otoke, da bi preverila, ali se res potapljajo in izginjajo. In ko se je svet zaradi pandemije čez noč ustavil, je ostala ujeta tam, brez denarja in podpore ter vedenja, kdaj se bo sploh lahko vrnila domov. O svoji izkušnji je pisala v knjigi Ujeta v svobodi.