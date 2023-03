Že Shakespeare se je spraševal, zakaj neki je ime tako pomembno. Mnogi slavni se o tem ne sprašujejo, pač pa so si ga raje kar spremenili, da so si jih ljudje lažje zapomnili ali da so s tem zaščitili družino pred vsiljivimi mediji. Tako je storila Natalie Portman, ki je prevzela babičin priimek namesto svojega (Hershlag), medtem ko je denimo Alicia Keys izbrala za priimek besedo, ki pomeni ključ, (klavirske) tipke ali tonovski način (namesto Augello Cook). Iz Poljaka v svetovljana Triinosemdesetletni modni oblikovalec Ralph Lauren je s svojim delom zaslužil milijarde. Najbrž njegova modna ...