V svetu, ki ga pogosto zasenčita nemir in negotovost, se praksa hvaležnosti pojavi kot vodilo, ki ponuja modrost in globoko preobrazbo. Hvaležnost, ki je zaradi svoje preprostosti pogosto spregledana, ima prirojeno moč, da povzdigne duha, splete povezave in prebudi dušo k prirojeni lepoti obstoja. Hvaležnost ni samo vrlina vsakdanjega vidika življenja, ampak ima zelo pomembno duhovno vlogo. V svojem bistvu je hvaležnost duhovna praksa, ki presega verske meje verjetja, prepričanja in vabi posameznike, da gojijo globok občutek povezanosti z božanskim ali z vesoljem. To je priznanje čutenja obil...