Po načelih tradicionalne kitajske medicine je vsako obdobje leta namenjeno krepitvi določenega organa. Z novembrom smo prešli v obdobje zime in ledvic, ki traja vse do sredine februarja. Ledvice hranijo našo življenjsko esenco in vitalno energijo, zato je njihova naloga zelo pomembna, saj uravnavajo hormone – tudi ščitnico, kosti, kostni mozeg, možgane, mehur, lase, sluh, zobe in reproduktivne organe. Zaloga energije So organ pomlajevanja (ali staranja!), dobrega počutja, povezane so s plodnostjo in ustvarjalnostjo. Od njih je odvisno, ali bomo zadane projekte lahko izpeljali do konca, saj ...