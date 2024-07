Homeopatija za bolj harmonično in sproščeno poletje (Suzy)

Alergije, sončne opekline, piki žuželk, prebavne težave, potovalne težave z vrtoglavico in s krčnimi žilami so najpogostejše poletne nevšečnosti, pri katerih so homeopatska zdravila zelo učinkovita pri lajšanju simptomov in delujejo hitro, še posebno če jih vzamete takoj po poškodbi ali pojavu le-teh. Homeopatija pomembno prispeva h kakovostni zdravstveni obravnavi, z njenim celostnim pristopom jo lahko uspešno ter varno uporabljamo za obvladovanje različnih zdravstvenih težav. Homeopatija je holistična metoda zdravljenja, ki obravnava človeka celostno in individualno, tako na fizični, mental...