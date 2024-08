Hčerka Marka Miliča dobila odlično priložnost (Suzy)

Športna družina Milič je Ameriko vzela za drugo domovino. Marko že več let deluje v klubu Dallas Mavericks, kjer si kariero gradi Luka Dončić. Sedaj je v tem košarkarskem velikanu priložnost dobila še Markova hči Tara. Ta je vse bolj prodorna mlada teniška igralka, in ker potrebuje mednarodne izkušnje ter zaslužek, da lahko pokrije vrtoglave stroške enega najdražjih športov, so ji v Teksasu ponudili pripravništvo. Po študiju menedžmenta na Univerzi Purdue v Indiani se je razveselila nove priložnosti. S tem je osrečila ponosnega očeta, saj bo lahko več časa preživela v njegovi bližini, hkrati bo imela odlične pogoje za trening. Seveda do tega ni prišla samo na račun slavnega priimka, temveč zaradi talenta in znanja, ki ga namerava še naprej zavzeto nadgrajevati.