Hčerka Mance Špik je prava lepotica (Suzy)

Zapolnjen urnik Manci Špik ne dopušča, da bi se pogosto družila s prijatelji in njej dragimi ljudmi. Vendar se drži načela, da si je za bližnje treba vzeti čas. Kadar so na sporedu skupne urice z bratrancem Valom Zupanom, že vnaprej ve, da bosta na sporedu smeh in dobra volja.

Tudi edinka Lana se razveseli, da ga bo spet videla, ker jo vedno zasipa s komplimenti. Povsem upravičeno, saj je osnovnošolka prava lepotica in zelo vzorna učenka. Medtem ko sta si odrasla privoščila pivce za živce, je ona razširila usta v brezskrben nasmeh. Vsi trije so uživali v družinskem popoldnevu in si obljubili, da jih bodo še večkrat ponovili. Mi pa smo ugotovili, da mamica in hčerka nimata le enake pričeske, ampak tudi uhane. Očitno je že napočilo obdobje, ko želijo biti otroci čim bolj podobni staršem.