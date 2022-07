RAIVEN

Glasbenica Sara Briški Cirman: Bolečina je kot strup

Harfistko in pevko večina ljudi zdaj sicer pozna kot tisto odštekano glasbenico Raiven, a v svetu klasične glasbe, ki je po izletu v elektropop znova postala center njenega sveta, bo Sara ostala Sara, zaljubljena v harfo, petje in opero. Pred njo je zelo aktivno poletje, vrhunec pa jo čaka 23. in 24. avgusta v ljubljanskih Križankah, kjer bo v sklopu Festivala Ljubljana nastopila kot Urška v pop-rock muzikalu Povodni mož.