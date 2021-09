Gane me, če me žalijo

Vse ima svojo mejo, čeprav se zdi, da je boj proti zlobi in primitivizmu na družabnih omrežjih postal podoben borbi z mlini na veter. Vendar Tanja opaža, da se s pravilnim pristopom lahko zajezi tudi najbolj zakoreninjene, nazadnjaške in zlonamerne misli. Vsakodnevni podli komentarji, zmerljivke in vtikanje v njen videz so jo spodbudili, da postane nekakšna zagovornica različnih oblik telesa. Humor je bil od nekdaj njeno najboljše orožje, da je lahko že vnaprej omilila bolečino, ki sledi udrihanju družbe po posameznikovih telesnih karakteristikah. Od mladih nog je deležna opazk na račun svoji...