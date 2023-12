Gaja Malovrh in Jaka Južnič velika zmagovalca svetovnega pokala (Suzy)

Plesalca Gaja Malovrh in Jaka Južnič iz Plesnega mesta sta znova dokazala, da se s predanostjo in trdim delom pride daleč. Nedavno sta v Budimpešti na najboljši način zaključila sezono, z dvojno zmago – v finalu svetovnega pokala in v skupnem seštevku.

Gaja in Jaka sta se tudi tokrat pomerila z najboljšimi rokenrol in boogie woogie plesalci na svetu, na koncu pa sta ponosno stopila na najvišjo stopničko. Gledalci so lahko uživali v njunih izjemno usklajenih plesnih gibih in akrobatiki, pri čemer sta nedvomno izstopala, njuna zmaga pa ne bo le vpisana v zgodovino svetovnega pokala, temveč predstavlja tudi neprecenljiv trenutek za slovenski plesni šport. Plesalca pogosto trenirata tudi po dvakrat na dan, pa kljub temu oba še študirata in ob študiju delata kot športna pedagoga in trenerja.

Za njima stoji velika trenerska ekipa, in sicer Boštjan Pavček, Irena Petan, za akrobatiko skrbita Jure Herzmansky in Matic Pečan, podpirata pa ju tudi Anita Vihtelič in Marko Hren iz Plesnega mesta.